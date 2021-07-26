"Инициатива, подготовленная МВД России, предусматривает возможность изъятия заграничных паспортов у граждан, которым по каким-то причинам ограничен выезд за рубеж. В том числе заграничные паспорта, согласно предлагаемой норме, подлежат изъятию у лиц, признанных невыездными из-за неисполнения ими судебных решений", — сказал "Интерфаксу" в понедельник председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он отметил, что изъятые паспорта во всех случаях должны направляться в государственный орган, осуществивший их выдачу.

"Другими словами, должник после исполнения своих обязательств сможет получить назад свой паспорт в миграционной службе. Полномочиями изымать паспорта инициатива наделяет дознавателей службы принудительного исполнения", — пояснил юрист.

Также проектом вводится обязанность для всех органов, принявших решение о запрете выезда за границу в отношении конкретного гражданина, довести эту информацию до человека.

"В течение дня должно быть направлено электронное уведомление или предоставлена информация лично под роспись. В случае признания невыездным должника ему должна быть направлена копия соответствующего постановления", — отметил Груздев.

Кроме того, законопроект устанавливает законодательные основания для признания заграничных паспортов недействительными.

Компетентные органы получат полномочия проводить проверки с целью установления факта оформления и выдачи с нарушением законодательства основного документа, удостоверяющего личность. Документы, признанные недействительными, будут изыматься.

Так, заграничные паспорта будут признаваться недействительными и изыматься в случае изменения владельцем фамилии, имени, даты рождения, пола.

Загранпаспорт будет признаваться недействительным по истечении шести месяцев после наступления соответствующих обстоятельств, сказал Груздев.

По его словам, указанная инициатива получила проект положительного отзыва правительства РФ.