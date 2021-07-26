"Махачкала стала лидирующим направлением у туристов, показали бронирования с вылетом в период с 1 по 31 августа, оформленные до 15 июля, в сравнении с заказами, сделанными до 15 июня на июль. Вслед за дагестанской столицей расположились города Геленджик и Ставрополь", — говорится в сообщении.

Глава Минтуризма республики Эмин Мерданов отметил, что для столицы Дагестана очень важно иметь статус динамично развивающейся туристической территории.

Фото: Dagtourism.com

"Нам очень приятно, что все больше туристов выбирают для отдыха наше регион и Махачкалу, в частности. Мы, в свою очередь, стараемся сделать все возможное, чтобы создать комфортные условия для пребывания гостей в республике", — сообщил он.

По словам Мерданова, в настоящее время в Махачкале прорабатываются новые туристические маршруты.

Наибольшим спросом у гостей Дагестана, по данным республиканского Минтуризма, пользуются Сулакский каньон, крепость в Дербенте, а также ряд исторических памятников в Дахадаевском, Шамильском, Гунибском и в других районах республики.