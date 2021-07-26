"Такие ограничительные меры тогда не вступают в силу, мы их не будем применять, но подчеркиваю, сразу оговорку я сделал, если ситуация там в пике будет уходить, а мы не знаем, все, что угодно может произойти, тогда вернемся к этому вопросу", — сказал Хабиров.

Он добавил, что в настоящее время все организации сферы услуг работают "в нормальном режиме".

18 июня глава Башкирии внес изменения в указ о повышенной готовности в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе.

Согласно изменениям, с 22 июня посещение музеев, выставок, библиотек, театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры, ночных клубов, массовых физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях совершеннолетними жителями региона возможно только при наличии сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19, справки о наличии противопоказаний к вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

С 29 июня это требование должно было распространиться на сферу общественного питания, деятельность салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций, студенческих общежитий, а также на междугородние пассажирские перевозки на общественном транспорте и работу пригородного поезда "Орлан". Позднее из-за нехватки вакцины введение этих мер перенесли на 5 июля, затем по просьбе делового сообщества отложили сначала на 12 июля, а потом еще на две недели — до 26 июля.