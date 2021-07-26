Закон требует, чтобы все работники сектора здравоохранения начали проходить вакцинацию к 15 сентября.

Для входа во все рестораны, поезда, самолеты также требуется "санитарный пропуск". Первоначально это относится ко всем взрослым, но, начиная с 30 сентября, будет применяться ко всем лицам 12 лет и старше.

Чтобы получить пропуск, люди должны иметь доказательства того, что они полностью вакцинированы, либо отрицательный результат ПЦР-теста, либо подтверждение о недавно перенесенном COVID-19.

Данные правила могут применяться до 15 ноября в зависимости от ситуации с коронавирусом в стране.

Ранее во многих городах Франции прошли акции протеста против планов правительства по "санитарным пропускам", а также против планов по обязательной вакцинации медиков. По информации МВД Франции, в демонстрациях приняли участие более 160 тыс. человек.