"Сегодня утром для жителей и туристов открылись все пляжи курорта — их более 180. Из-за шторма они были закрыты. За это время арендаторы оперативно вывезли весь мусор", — сообщил в воскресенье в своём официальном телеграм-аккаунте мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Он отметил, что сейчас волнение моря прекратилось, жителям и гостям курорта разрешено купаться.

"Спасибо всем, кто помогает восстанавливать город. Благодаря такой слаженности задача — привести в порядок все пострадавшие улицы — будет выполнена в максимально короткие сроки" — подчеркнул градоначальник.

По его словам, "в целом город сейчас функционирует в обычном режиме, основные гостевые маршруты непогода не затронула". "И сейчас курорт уже живет привычной жизнью", — добавил Копайгородский.

В Сочи 23 июля прошли залповые ливни, которые спровоцировали выход рек и подтопление ряда жилых районов.