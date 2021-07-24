Согласно документу, размещенному в субботу на официальном сайте правительства республики, въезд иностранцев и лиц без гражданства возможен при наличии у пассажиров старше 18 лет COVID-паспорта (документа, подтверждающего полную вакцинацию от коронавируса или иммунитет к COVID-19) и документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, выданного в течение 72 часов до вылета.

Пассажиры в возрасте от 1 года до 18 лет могут въехать при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, полученного в течение 72 часов до вылета.

Въезд также разрешен при наличии у пассажира, близкий родственник (один из родителей, сестра, брат, муж, жена и ребенок, дедушка, бабушка и внук) которого является гражданином Азербайджана, и членов его семьи (муж, жена, родители, дети) документа, подтверждающего степень родства, и документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 и выданного в течение 72 часов до вылета.

Граждане Азербайджана, а также владельцы дипломатических паспортов, сотрудники дипмиссий и консульств зарубежных стран в Азербайджане, члены их семей, иностранцы с правом работать в Азербайджане и лица без гражданства, иностранцы и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное или постоянное проживание в Азербайджане, члены их семей (жена или муж, родители, находящиеся на их попечении, и дети до 18 лет, а также дети в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья), а также пассажиры, имеющие особое разрешение Оперативного штаба при кабмине на въезд в страну, будут допускаться на рейс при наличии у них соответствующих подтверждающих документов и документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, выданного в течение 72 часов до вылета.

Для детей в возрасте до 1 года документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, не требуется.

Граждане Азербайджана, документы которых не соответствуют требованиям при прохождении пограничного контроля, будут помещены на двухнедельный карантин за счет авиаперевозчика.

Из документа также следует, что Государственное агентство гражданской авиации при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана будет временно ограничивать полеты авиакомпаний на территорию Азербайджана в случае, если трое и более пассажиров одного рейса нарушат установленные кабинетом министров АР "Временные правила организации полетов и пассажироперевозок воздушным транспортом" или подобные нарушения будут выявлены на трех последовательных рейсах авиаперевозчика.