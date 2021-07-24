"Предложений много было разных. Они сейчас находятся в стадии рассмотрения. Самое главное, чтобы все были актуальны для пассажира, чтобы не было такого, что ими потом невозможно было воспользоваться. Как только в рамках холдинга мы все рассмотрим, — проинформируем", — заявил журналистам замглавы РЖД Дмитрий Пегов.

При этом он отметил, что сами по себе "любые поощрения актуальны всегда", поскольку "это в том числе и дополнительный поток пассажиров, который в период пандемии и так небольшой". "Но мы сейчас видим, что вакцинация продвигается хорошо", — заявил топ-менеджер в этой связи.