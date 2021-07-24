Экспозиция подготовлена ГМЗ "Петергоф" в рамках программы просветительских мероприятий к 350-летию со дня рождения Петра I и ориентирована к дальнейшему показу в южных городах России, связанных с именем императора.

"Центральная фигура выставки — Петр Великий, человек Нового времени, любознательный путешественник, стремившийся вывести страну в мировые лидеры и геополитически, и просветительски, через умножение культурного опыта и знаний", — отмечается в сообщении.

Проект обращается ко времени основания Петергофа, ставшего олицетворением новой империи в пространстве Балтии. Петергоф представляет совокупность петровских впечатлений от разных мировых культур, отражение его идей и характера. Резиденция на берегу северного моря, созданная по лучшим западным образцам, оснащалась по последнему слову техники и наполнялась диковинками востока и дарами юга.

Как отмечают в пресс-службе, в название выставки вынесены строки из "Стихов, сочиненных в Петергофе на Петров день" М.В. Ломоносова, написанные в 1759 году. "Лились к Петру народы..." — эти слова подчеркивают магнетическую силу притяжения личности Петра Великого, открытость его к глобальному миру, и тот импульс, который он задавал в делах. В четырех тематических блоках выставки — Север, Юг, Запад и Восток — представлены различные культурные мотивы, воплотившиеся в парках и интерьерах Петергофа.

Визуальный ряд проекта составят предметы из фондов ГМЗ "Петергоф": портреты Петра Великого, виды Петергофских дворцов и парков, личные вещи императора, в том числе комплекс мемориальных предметов Петровского времени, предметы искусства и старины. При разработке проекта использовались архивные документы, свидетельства современников, высказывания и воспоминания самого императора.