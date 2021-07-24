"Собрали замечания после того, как был выставлен макет (подвижного состава — ИФ), передали на завод — сейчас они поработают. Наверное, в следующем году получим первый экземпляр. Не в эксплуатацию — в физике он будет", — сообщил журналистам замглавы РЖД Дмитрий Пегов.

В свою очередь заместитель генерального директора АО "Трансмашхолдинг" (производитель вагонов) Александр Лошманов уточнил, что речь идет о декабре 2022 г. "В "железе" мы планируем в I квартале 2022 г. отправить его на сертификационные испытания, и к концу 2022 г., мы предполагаем, уже первый вагон поедет", — сказал он.

Пегов добавил, что к 2023 г. будет получен пилотный образец вагона. "Поезд (из них — ИФ), наверное, мы сформируем через какое-то время", — заявил топ-менеджер.