"По инициативе следственного управления СКР по краю, уголовное дело изъято прокуратурой из производства органов полиции и передано для дальнейшего расследования в Горячеключевской межрайонный следственный отдел СКР по региону", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках расследования будет дана оценка соблюдению требований безопасности при перевозке пассажиров.

По данным следствия, утром в субботу водитель автобуса Hyundai (2010 года выпуска) на горной дороге в районе поселка Мезмай не справился с управлением, допустил съезд транспортного средства с дороги и его опрокидывание.

В салоне находились 21 пассажир. В результате два человека погибли (мужчина 1969 года рождения и женщина 1976 года рождения), остальные доставлены в медучреждения с травмами различной степени тяжести. Водитель автобуса также госпитализирован.

Ранее сообщалось, что полиция возбудила в отношении водителя автобуса уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ, а именно — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

По данным прокуратуры края, подозреваемый занимался частным извозом.

Причиной аварии, по предварительным данным, стал отказ тормозной системы при прохождении поворота.