"У нас, в том числе, остаются (в приоритете — ИФ) Минеральные Воды, Сочи", — сообщил журналистам замглавы РЖД Дмитрий Пегов.

"По опыту зимы, если говорить о центральной части России, Северо-Западе, мы заметили, что нашим пассажирам очень понравился Выборг и Петрозаводск. По опыту практически года развития (программы — ИФ) туристических поездов очень популярные направления — это Санкт-Петербург, Карелия, Казань", — сказал он.

В пятницу из Москвы в первый рейс отправится новый туристический поезд "Байкальская сказка" — через Нижний Новгород, Екатеринбург, Красноярск и Иркутск.

"После того, как этот поезд приедет с Байкала, — так как он сейчас получился не в сетке графика — мы сейчас разрабатываем ряд маршрутов, на которых он, в том числе, может эксплуатироваться", — отметил топ-менеджер.

"Будем смотреть в принципе по распространению коронавирусной инфекции, потому что много регионов ввели ограничения. Мы должны учитывать все эти нормы в том или ином регионе и поэтому будем рассматривать разные направления", — уточнил он.

При этом по словам Пегова, компания ориентируется на то, чтобы вписать туристические поезда "в нитку графика", чтобы эксплуатировать более свободно.

Запуск турпоезда на Байкал замглавы РЖД считает "знакомым событием", поскольку "помимо подготовки вагонов" "двухэтажный поезд доезжает до Слюдянки" (станция примыкания Кругобайкальской железной дороги (КБЖД — ИФ) вдоль озера к сети "Российских железных дорог"). "Громадная работа проведена еще на инфраструктуре. По сути, двухэтажный состав в новом габарите идет — по верху (вагона — ИФ) даже шире", — сказал топ-менеджер.

"Это другое качество обслуживания пассажиров в принципе: подача питания от электровоза — кондиционеры не зависят от того, крутятся колеса или нет — что все время являлось камнем преткновения для вагонов старого образца. Здесь (энергоснабжение — ИФ) будет работать: новый тепловоз, который "Ласточку" возит, сюда можно прицепить, и он так же целиком весь этот поезд будет обеспечивать питанием", — отметил Пегов.

"Даже несмотря на то, что на КБЖД поезд поведет паровоз, все равно питание будет осуществляться по схеме 3 тыс. вольт от тепловоза, который в данном случае будет использоваться как генератор. То есть все сервисы поезда будут предоставлены. Это очень актуально, особенно при маленьких скоростях: на старых вагонах у нас генераторы не включались, не выдавали электричество, и все время были проблемы с кондиционерами, с туалетами. Здесь этой проблематики просто нет", — добавил топ-менеджер.

"Для туристических поездов это важно, потому что (они — ИФ) имеют длительные стоянки в каких-то знаковых местах, и при подключении их к локомотивам, все время поезд находится в оптимальном состоянии для наших пассажиров — ни жарко, ни холодно, работают туалеты и много-много других сервисов", — сказал замглавы монополии.

"Поэтому продолжаем в этом направлении развитие. Немного форсируем события, потому что хотим наработать опыт, и уже ряд маршрутов, которые мы сейчас разово назначаем, появился в сетке графика на следующий год, который мы сейчас разрабатываем, чтобы они не мешали ни пригородному, ни дальнему, ни грузовому движению. Мы все это сейчас балансируем, смотрим, какие направления наиболее востребованные", — отметил Пегов.