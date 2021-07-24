По данным ведомства, автобус съехал с дороги из-за отказа тормозной системы при прохождении поворота. В результате аварии один человек погиб, 19 пострадали.

"По факту ДТП с туристическим автобусом в районе посёлка Мезмай Апшеронского района проводится проверка", — говорится в сообщении.

В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка причинам и условиям произошедшего, в том числе действиям перевозчика на предмет оказания услуг не соответствующим требованиям безопасности, включая техническое состояние выпущенного на линию транспортного средства.