"Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение возобновить с 9 августа на взаимной основе регулярное авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией", — сообщили журналистам в оперштабе в пятницу.

Там уточнили, что решение принято с учетом эпидобстановки в этих странах.

В оперштабе сказали, авиасообщение с Бахрейном по маршруту Москва — Манама будет осуществляться с частотой два рейса в неделю; с Доминиканой по маршрутам Москва — Пунта-Кана, Москва — Ла-Романа, Москва — Пуэрто-Плата с общей частотой три рейса в неделю. В Молдавию самолеты будут летать три раза в неделю по маршруту Москва — Кишинев.

Помимо этого, оперативным штабом принято решение "с 9 августа увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе в Сирию по маршруту Москва — Дамаск с одного до трех рейсов в неделю".

Оперштаб также сообщает, что Россия с 1 августа расширяет авиасообщение с Белоруссией.

"Оперативным штабом принято решение об увеличении с 1 августа 2021 года количества регулярных рейсов на взаимной основе в Республику Беларусь", — сообщили в оперштабе.

Количество рейсов по маршруту Москва — Минск увеличивается с 10 до 20 рейсов в неделю, по направлениям Сочи — Минск и Краснодар — Минск с частотой 3 рейса в неделю на каждом маршруте.