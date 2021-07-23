"Работы ведутся на территории особой экономической зоны "Завидово" Конаковского района в рамках развития туристско-рекреационного кластера "Волжское море". Новый речной порт рассчитан на 816 заходов судов в год и среднегодовой пассажиропоток 204 тыс. человек", — отмечает пресс-служба.

Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры кластера "Волжское море" в устье реки Шоша стартовало в Тверской области в 2020 году. Стройка разделена на несколько этапов.

"Первый этап проекта предполагает устройство причального сооружения, создание акватории порта и проведение берегоукрепительных работ. Длина причала составит 791 метр. В основе его конструкции — стальной шпунт. Работы по погружению шпунтовых свай общей массой 5,7 тыс. тонн уже выполнены. Подрядная организация завершает устройство железобетонного шапочного бруса на причальном сооружении. Также на объекте продолжаются дноуглубительные и берегоукрепительные работы", — говорится в сообщении.

Второй этап реализации проекта предусматривает устройство наружных инженерных сетей порта: водоотведения, связи, электро-, газо- и теплоснабжения.

Третий этап включает в себя строительство подъездной автомобильной дороги протяженностью 640 метров, которая соединит порт с подъездом к поселку Шоша. Предусмотрено устройство тротуаров и пешеходных дорожек.

Завершающим этапом проекта станет строительство железной дороги до транспортно-пересадочного узла "Завидово". Таким образом, порт станет частью транспортно-пересадочного узла с инфраструктурой для обслуживания пассажиров, объединяющего автомобильный, железнодорожный и водный туристический транспорт. Порт планируется ввести в эксплуатацию к 1 ноября 2022 года.