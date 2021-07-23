"Действует указ главы республики, где четко прописано, что в Алуште есть запрет на проведение культурно-массовых мероприятий. Поэтому городским штабом принято решение о запрете работы уличных артистов", — сообщает адмнистрация курорта в соцсетях.

Несколько дней назад на заседании республиканского штаба под руководством главы Крыма Сергея Аксенова выяснилось, что в курортных городах полуострова большое количество уличных танцоров и музыкантов развлекают туристов на набережных, собирают вокруг себя зрителей. Было сделано замечание, что такие "тусовки" приравниваются к культурно-массовым мероприятиям.