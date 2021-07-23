"Традиционный open-air фестиваль "Музей под звездами" пройдет на территории Серпуховского историко-художественного музея. Его заглавной темой станет "Art-цвет" — объединение всех направлений искусств", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что на фестивале для посетителей проведут конкурсы, лотерею, интерактивы, также будут организованы точки питания, ярмарка и мастер-классы.

В 21:00 в рамках проекта "Сад: Синема.Арт.Двор" состоится показ кинофильма "Поллок".

В пресс-службе администрации уточняют, что вход на фестиваль свободный.