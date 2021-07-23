Полеты будут осуществляться еженедельно по понедельникам. Вылет из Краснодара — в 14:35, прибытие в Афины — в 17:20, вылет в обратном направлении — в 18:20, прибытие в Краснодар — в 20:55. Время в пути составляет 2 часа 45 минут. Выполняться полеты будут на лайнере Boeing-737-800.

Аэропорт Краснодара вместе с аэропортами Сочи и Анапы входят в группу "Аэродинамика" (прежнее название — "Базэл Аэро"). Nordwind входит в число крупнейших авиакомпаний России по числу пассажиров (2,94 млн пассажиров в 2020 году). Базовым аэропортом является "Шереметьево" (Москва).