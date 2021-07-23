Специалисты ГУП "Экострой" в течение последних двух недель косят водную растительности и очищают от мусора акваторию Большой Невы от Благовещенского до Литейного моста, очищают Итальянский пруд, Обводный, Кронверкский каналы и канал Петровского дока в Кронштадте и другие акватории города.

В День ВМФ, 25 июля, специалисты будут следить за состоянием акваторий в Петербурге и Кронштадте, чтобы оперативно очистить их от нового мусора. Флот ГУП "Пиларн" находится в повышенной готовности, увеличено количество дежурных судов на опорном пункте в месте впадения Охты в Неву. Дополнительно планируется установить плавучие ограждения, чтобы в акваторию не попали посторонние предметы.

Как сообщила в среду главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова, парад в городе пройдет без зрителей. Она объяснила это напряженной эпидемиологической обстановкой в отношении коронавируса.

В главном военно-морском параде 25 июля в Петербурге будут задействованы, в частности, ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал Касатонов", корветы "Гремящий" и "Стойкий". Впервые в параде принимает участие ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А". В линии статического показа в Кронштадте примут участие атомные подводные ракетные крейсеры "Орел" и "Вепрь". Среди надводных кораблей в параде участвуют большие десантные корабли "Петр Моргунов" и "Минск", корабли противоминной обороны "Александр Обухов" и "Владимир Емельянов", сообщили военные. В параде примут участие корабли ВМС Индии, Пакистана и Ирана.