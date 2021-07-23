Самолеты авиаперевозчика будут летать в столицу Армении один раз в неделю — по четвергам. Рейсы планируются на воздушных судах Boeing-737 до конца весенне-летнего периода — до 28 октября 2021 года.

Вылет из Еревана в 10:05 (местное время), из Белгорода — в 13:50, время в пути — 2 часа 30 минут.

Ранее авиасообщения между этими городами не было.

С июня текущего года полетную программу Белгород — Ереван собиралась запустить авиакомпания Nordwind, которая потом отказалась от этих планов.

S7 — одна из крупнейших российских авиакомпаний, основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми. Авиакомпания базируется в московском "Домодедово" и новосибирском "Толмачево".