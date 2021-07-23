"Учитывая довольно сложный курортный сезон, в том числе в плане погодных условий, считаю важным поддержать предпринимателей, поэтому буду просить главу республики Крым рассмотреть такую возможность — повторюсь, при неукоснительно исполнении всех требований", — цитируют пресс-служба сити-менеджера Ялты Янину Павленко в пятницу.

"Предприниматели готовы неукоснительно соблюдать все требования Роспотребнадзора и указа главы республики Крым (от 17 марта 2020 года о введении режима повышенной готовности — ИФ) в части 100% вакцинации сотрудников кафе, баров и ресторанов, соблюдения масочного режима, дезобработки, предоставления доступа к камерам видеонаблюдения", — приводятся в пресс-релизе слова представителя предпринимательского сообщества города Романа Сухарева.