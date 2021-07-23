В ведомстве пояснили, что сложности, возникшие у российского подразделения компании, связаны с действиями принимающей компании «Музенидиис Трэвел» в Греции.

«Ростуризм находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса с российской и греческой стороны, и держит ситуацию с данным туроператором на особом контроле. Для решения проблемы руководитель Ростуризма Зарина Догузова провела телефонные переговоры с министром туризма Греции Харисом Теохарисом, в ходе которых она отметила необходимость объединения усилий для урегулирования ситуации, а также предложила ряд наиболее приемлемых мер, которые могли бы помочь урегулирования ситуации. Стороны договорились о совместной проработке возможных вариантов обеспечения заселения российских туристов по ранее приобретенным турам», — сообщает пресс-служба.

Кроме того, по ее информации, в Ростуризме прошла встреча представителей ведомства с российским офисом «Музенидис Трэвел», в ходе которой представители туроператора заявили о том, что намерены сохранить бизнес в России и выполнить обязательства перед туристами.

«Ростуризм, со своей стороны, также выступает за сохранение бизнеса российского офиса «Музенидис Трэвел» и предпринимает для этого все необходимые действия. Все заинтересованные стороны, включая туристов, будут проинформированы о вариантах разрешения сложившейся ситуации», — сообщили в ведомстве.

17 июня Mouzenidis Travel Greece приостановил прием туристов в Греции до конца июля в связи с реорганизацией, связанной с оценкой имущества, передачей наследства и сменой руководства. Как сообщалось, из-за приостановки деятельности Mouzenidis Travel Greece у российских туристов были аннулированы туры почти на миллиард рублей, в основном это путевки, перенесенные с 2020 года. Средства за эти поездки российские компании перевели принимающему туроператору за обслуживание туристов в Греции и не могут их вернуть.

Mouzenidis Group – один из крупнейших туристических холдингов в Греции с 1995 года, принимающий туристов не только из России, но и стран СНГ и Восточной Европы. В него входит сеть отелей (1400), авиакомпания, девелоперская компания, торговый центр, детский лагерь и другие бизнесы. По данным греческих изданий, холдинг лидировал в Греции по числу обслуженных российских туристов.

Как сообщалось, 27 марта 2021 года основатель и президент холдинга Group Борис Музенидис умер в Москве в возрасте 60 лет от остановки сердца, которая стала осложнением коронавируса.