Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея, вход в учреждение в воскресенье будет свободным, однако посетители должны соблюдать все санитарно-гигиенические нормы. Около 13 часов здесь начнется концертная программа.

Морские песни для петербуржцев исполнят Марина Капуро, Таисия Калинченко, Константин Плужников, Анатолий Попейко, Александр Пахмутов, Антон Лебедев и другие популярные артисты.

Гости музея смогут также участвовать в тематических экскурсиях "Советский флот в годы Великой Отечественной войны", "Слава Российского Флота", "Выдающиеся флотоводцы России" и "Виват Российскому флоту!".

С 23 июля в здании Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого открыта фотовыставка "Главный военно-морской парад", на которой представлены фотографии Главного военно-морского парада в ознаменование Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге и Кронштадте в 2017-2020 годах.

В музее отметили, что с 15 июня в основном здании работает выставка "На границе моря и небес", посвященная 105-летию авиации ВМФ. Памятная дата приурочена к победе морских летчиков 21 июня (4 июля) 1916 года во время Первой мировой войны, когда четыре гидросамолета М-9, базировавшиеся на авиаматке "Орлица", над Балтийским морем в воздушном бою сбили два немецких аэроплана.

Сотрудники филиала ЦВММ на крейсере "Аврора" в День ВМФ продолжат проведение цикла временных выставок к 195-й годовщине образования Корпуса корабельных инженеров "Славные кораблестроители России", а также представят временную электронную выставку "Морское оружие Советского союза. Артиллерийское, минно-торпедное и ракетное вооружение кораблей ВМФ СССР".

В филиале ЦВММ "Подводная лодка Д-2 "Народоволец" открыта выставка "Гербы и эмблемы армии и флота СССР и России", которая рассказывает об эмблематике армии и флота. На ней также представлены предметы с флотской символикой.

"В преддверии Главного военно-морского парада в Морском соборе Кронштадта (филиал ЦВММ "Кронштадтская крепость") прошла церемония принесения мощей из Санаксарского мужского монастыря. Мощи будут находиться в Кронштадтском морском соборе с 16 по 25 июля, им смогут поклониться как военнослужащие, так и жители и гости Кронштадта и Петербурга", — рассказал собеседник.

Здесь также открыта до 27 июля включительно выставка "Адмирал Ушаков", привезенная из Саровского музея военно-морской славы.

Севастопольский филиал ЦВММ "Музей Черноморского флота" в преддверии Дня ВМФ представил гостям и жителям города славы русских моряков выставку "На страже южных рубежей России". Выставка представлена в открытой экспозиции филиала "Музейный дворик" и рассказывает об основание флота России императором Петром I, основании Черноморского флота императрицей Екатериной II и основных вехах истории кораблестроения.

Филиал ЦВММ "Музей Балтийского флота" в городе Балтийск Калининградской области наряду с проведением тематических экскурсий развернет выставки для гостей филиала выставки "История Балтийского флота" и "Штурмовые инженерно-сапёрные бригады РГК в боях за Восточную Пруссию".

Новороссийский филиал ЦВММ "Корабль боевой славы "Михаил Кутузов" после торжественного подъема Военно-морского флага начнет акцию "День открытых дверей", в ходе которой будут проведены бесплатные экскурсии для жителей и гостей Новороссийска.

В филиале ЦВММ "Дорога жизни" на Ладожском озере в День ВМФ состоится торжественный митинг, посвященный празднику, и пройдет церемония возложение цветов к памятнику "Героям Ладоги". У памятной часовни будет отслужен молебен по героям павшим в годы войны. Кроме того, пройдут тематические экскурсии.