"С 26 июля заселиться в гостиницу, в санаторий, на туристическую базу можно будет только при наличии QR-кода, или предъявив отрицательный ПЦР-тест", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в регионе осложнилась эпидемиологическая ситуация: за минувшие сутки обновлен максимум по числу зараженных новым коронавирусом — их 280.

Астраханские власти также приняли решение о закрытии торговых центров (кроме продовольственных отделов), крытых рынков, фуд-кортов, фитнесс-залов, бассейнов, театров, кинотеатров, библиотек. Рестораны и кафе смогут работать только на верандах на свежем воздухе или на вынос.

По данным Минздрава региона, всего с начала пандемии в Астраханской области зарегистрировано 41 тыс. 355 случаев COVID-19. Скончались 1 тыс. 11 человек.