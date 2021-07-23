"С 15 мая по 11 июля участники Открытых экспедиций, организованных региональным министерством инвестиций и развития, туристическим кластером "Гора Белая" при поддержке Ural Travellers, посетили более 30 объектов — заводы, плотины, пристани. Именно вокруг них формировались особый уклад жизни и особая культура Урала — горнозаводская цивилизация", — говорится в сообщении.

Как отмечают в департаменте, по итогам поездок был сформирован перечень из 15 демидовских объектов, на основе которых могут быть разработаны новые туристические маршруты.

"Все предложения участников экспедиций будут проанализированы, наиболее удачные переданы туроператорам. Вполне возможно, что в ближайшем будущем в Свердловской области появится новый брендовый туристический маршрут", — цитирует департамент заместителя регионального министра инвестиций и развития Евгения Копеляна.

Всего в экспедициях приняли участие около 500 человек. Общая протяженность маршрутов превысила 3 тыс. километров.

В августе стартует второй этап Открытых экспедиций в регионы Большого Урала. Первой станет Челябинская область, далее в этот список могут войти Пермь и Башкирия, где промышленники Демидовы также оставили огромный след.

Кроме того, в следующем году запланировано исследование объектов, построенных другими знаменитыми династиями уральских предпринимателей. При этом артефакты и исторические сведения станут основой для создания на Среднем Урале уникального тематического шоу-парка горнозаводской цивилизации.

По данным одного из организаторов проекта, генерального директора туристско-рекреационного кластера "Гора Белая" Леонида Гункевича, уникальный шоу-парк станет якорным объектом поселка Висим — на шести площадках гости смогут увидеть реконструкцию исторических событий, оказавших влияние на Урал и Россию в целом.