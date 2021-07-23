«Обращаю внимание регионов и инвесторов, что порядка 20 млрд рублей выделено из федерального бюджета на субсидирование процентной ставки до 2024 года. Около 1 млрд руб. будут доступны до конца этого года. Со своей стороны мы окажем всю необходимую помощь, консультации и административное сопровождение. Реестр проектов Ростуризму необходимо сформировать и утвердить до 25 октября, чтобы уже в ноябре и декабре инвесторы могли получить средства и приступить к реализации», — сказал он во время заседания правительственной комиссии по развитию туризма в РФ.

Вице-премьер отметил, что сейчас Ростуризм ведет сбор заявок от банков для участия в программе до 9 августа. С середины августа стартует прием самих инвестиционных проектов, которые претендуют на льготное кредитование.

Чернышенко напомнил, что льготный кредит под 3-5% годовых предоставляется на срок до 15 лет для реализации инвестиционных проектов, необходимых для устойчивого развития туризма, создания и развития туристских кластеров.

Полученные средства можно направить на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства, гостиниц категории не менее 3* площадью не менее 5000 кв. м или с номерным фондом от 120 номеров, многофункциональных комплексов, а также развлекательных, спортивно-оздоровительных комплексов, горнолыжных трасс.

Размер кредита может составлять от 100 млн до 70 млрд рублей.