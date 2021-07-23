"В преддверии дней массового посещения на площадке усилен контроль за соблюдением масочного режима в закрытых помещениях. В местах массового посещения установлены дополнительные санитайзеры, — заявили в пресс-центре МАКС в пятницу.

Там отметили, что на выходных будет увеличено количество составов пригородных поездов Казанского направления, а также число автобусов между платформами "Отдых" и "Есенинская" и выставочным комплексом. Кроме того, сократятся интервалы движения общественного транспорта.

"Это позволяет обеспечить выполнение рекомендаций Роспотребнадзора по соблюдению социальной дистанции на транспорте", — сказали в пресс-центре.

Представители Роспотребнадзора осуществляют постоянный мониторинг ситуации, непосредственно присутствуя на площадке авиасалона, подчеркнули организаторы МАКС-2021.

Юбилейный, 15-й Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля. Организаторами МАКС являются Минпромторг РФ и госкорпорация "Ростех", устроителем — АО "Авиасалон". Выставка проводится в России с 1993 года каждые два года.

Согласно информации на официальном сайте МАКС, авиасалон собирает более 140 тысяч специалистов, а также более 570 тысяч участников и гостей.

По данным организаторов, в этом году авиасалон ежедневно посещают более 16 тыс. человек.