Сам пляж в Лоо, как и все остальные в Сочи, закрыт для купания в связи с действием штормового предупреждения.
"Повреждение набережной в поселке Лоо из-за сильных штормов происходит регулярно. Значительные разрушения произошли в 2017 году. К летнему сезону 2018 году набережную восстановили за счет бюджетных средств и помощи предпринимателей", — сказал сотрудник пресс-службы.
Кроме этого в результате интенсивных ливневых осадков накануне частично были подтоплены некоторые участки дорог в центральной части Лазаревского района.
В ликвидации последствий стихии были задействованы 90 сотрудников оперативных служб города и района, а также 27 единиц техники. В настоящее время специалисты приступают к расчистке тротуаров от нанесенного мусора и песка.