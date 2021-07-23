"В результате шторма частично разрушена подпорная стена и брусчатка на набережной пляжа Лоо. На месте работает комиссия для оценки ущерба. Арендатором принято решение самостоятельно восстановить морской променад. К работам приступят, как только позволит погода", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Сочи в пятницу.

Сам пляж в Лоо, как и все остальные в Сочи, закрыт для купания в связи с действием штормового предупреждения.

"Повреждение набережной в поселке Лоо из-за сильных штормов происходит регулярно. Значительные разрушения произошли в 2017 году. К летнему сезону 2018 году набережную восстановили за счет бюджетных средств и помощи предпринимателей", — сказал сотрудник пресс-службы.

Кроме этого в результате интенсивных ливневых осадков накануне частично были подтоплены некоторые участки дорог в центральной части Лазаревского района.

В ликвидации последствий стихии были задействованы 90 сотрудников оперативных служб города и района, а также 27 единиц техники. В настоящее время специалисты приступают к расчистке тротуаров от нанесенного мусора и песка.