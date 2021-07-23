"Только что мне и министр по чрезвычайным ситуациям (Евгений Зиничев — ИФ) докладывал, и руководитель РЖД (Олег Белозеров — ИФ). Планируется восстановить (один путь — ИФ) в течение двух-двух с половиной суток, а второй — где-то в течение пяти", — сказал глава государства.
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Полное восстановление движения на Транссибе ожидается в течение 5 суток
МОСКВА. 23 ИЮЛЯ. ИНТЕРФАКС — Движение на Транссибирской магистрали будет полностью восстановлено после повреждения моста в Забайкальском крае в течение 5 суток, заявил президент РФ Владимир Путин.