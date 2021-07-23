"Мы видим рост заболеваемости во многих странах мира, в первую очередь в странах, где есть большие курортные зоны и куда наши граждане с удовольствие выезжают на отдых. Cреди всех заболевших COVID-19 в РФ доля вернувшихся с курортов из зарубежных стран и из Российской Федерации пока не превышает 1%", — сказала Попова в пятницу на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"За три недели мы видим следующую динамику: если три недели назад эта доля составляла 0,4 %, то сегодня это уже 0,7% это не абсолютные цифры, это именно доля из числа заболевших", — уточнила Попова.

Глава Роспотребнадзора сказала, что российским туристам необходимо помнить, что "сегодня для безопасного отдыха на курортах РФ или за рубежом человек должен быть полностью иммунизирован и иметь сформировавшийся иммунитет". "И таким образом обеспечить себе благополучный и спокойный отдых, не опасаясь, что по возвращении состояние здоровья не ухудшится и не будут риски инфицирования своих близких", — добавила Попова.

Согласно данным оперштаба, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 тыс. 811 случаев, умерли за сутки 795 пациентов.