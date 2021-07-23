По информации собеседника агентства, размыты перегоны Куэнга-Укурей (где расположен транспортный переход), Укурей-Чернышевск, Чернышевск-Букачача, Алеур-Бушулей, "практически везде" смыты оба пути.

В то же время другой собеседник агентства заявил, что "про срок восстановления (движения — ИФ) сейчас рано говорить". "Там пару дней точно надо для осознания", — сказал он.

Еще один источник "Интерфакса" сказал следующее: "По предварительным данным, движение на Транссибе могут восстановить через сутки. Однако ситуация непростая, работы по ликвидации последствий зависят от множества факторов, поэтому в ходе работ сроки могут измениться".

В Читу вылетел замглавы РЖД Геннадий Верховых, сказал один из собеседников агентства.