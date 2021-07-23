"Аврора" начинает выполнять полеты по маршрутам Хабаровск — Шахтерск, Хабаровск — Ноглики и Южно-Сахалинск-Петропавловск-Камчатский", — сказано в сообщении авиакомпании на официальной странице в соцсетях.?

Так, с 26 июля начнутся регулярные полеты по маршруту Хабаровск — Шахтерск (Сахалинская область). Рейсы будут выполняться на воздушном судне DHC-8 Q400 два раза в неделю. Стоимость авиабилета Хабаровск — Шахтерск составляет 4 635 рублей в одну сторону.?

С 26 июля также начнутся регулярные полеты по маршруту Южно-Сахалинск-Петропавловск-Камчатский. Рейсы будут выполняться на воздушном судне DHC-8 Q400 два раза в неделю, по средам и воскресеньям. Стоимость авиабилета Южно-Сахалинск-Петропавловск-Камчатский составляет 5 640 рублей в одну сторону.?

С 27 июля "Аврора" приступит к регулярным полетам по маршруту Хабаровск — Ноглики (Сахалинская область). Рейсы будут выполняться на воздушном судне DHC-8 Q400 два раза в неделю. Стоимость авиабилета Хабаровск — Ноглики составляет 4 500 рублей в одну сторону.?

"Открытие новых социально значимых рейсов из Хабаровска в Шахтерск, Ноглики и из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский — это старт Дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению президента РФ с целью повысить транспортную доступность всех субъектов Дальнего Востока и обеспечить авиасообщением сотни населенных пунктов" ,- отмечает авиакомпания.

Как сообщалось, ожидается, что объединенная авиакомпания будет перевозить порядка 2 млн человек в год, в том числе на местных маршрутах — не менее 283 тыс. человек, на региональных и межрегиональных — не менее 1,7 млн человек.

В капитал единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" войдут Сахалинская область (50% минус 1 акция), еще 10 регионов Дальневосточного федерального округа в равных долях (по 5%) и РФ ("золотая акция"). Для этого регионы передадут 25% плюс 1 акцию в принадлежащих им авиакомпаниях в собственность или управление сахалинской "Авроре".

Минтранс совместно с Минвостокразвития и регионами Дальнего Востока определил маршрутную сеть перевозчика. К 2025 году планируется выполнять перевозки по 535 маршрутам, в том числе по 66 межрегиональным и 469 местным.

Парк единой АК "Аврора" будет состоять из более чем 130 воздушных судов, в том числе из 91 самолета и 40 вертолетов.

Для раскатки первых 20 маршрутов правительство выделило перевозчику 1,5 млрд руб.