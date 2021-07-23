"Отменены на ближайшие даты поезда Чита — Благовещенск и обратно. Возврат билетов без удержания сборов. Все пассажиры задержанных поездов обеспечены водой и дополнительным питанием", — говорится в сообщении РЖД.

Компания отмечает, что обсуждает перевозку пассажиров задержанных поездов с авиакомпаниями и прорабатывает вопрос об их перевозке на автобусах.

Согласно открытым данным, прямые рейсы между Читой и Благовещенском выполняет авиакомпания "ИрАэро", с пересадкой в Новосибирске — S7, в Москве — "Уральские авиалинии".

В сообщении РЖД отмечается, что "ситуация по восстановлению движения остаётся сложной, в ближайшие дни прогнозируется продолжение дождей в регионе".