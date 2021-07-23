В переписке, датированной 14 июля, посольство запрашивает о возможности для FlyEgypt совершать по три рейса в неделю из аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха в московский аэропорт "Внуково", петербургский "Пулково" и самарский "Курумоч".

"Это египетская авиакомпания, созданная в соответствии с законами и постановлениями Арабской Республики Египет, ей была выдана лицензия на осуществление регулярных и нерегулярных авиаперевозок пассажиров на международных и внутренних линиях. Ей также был назначен позывной FEG", — сказано в документе, копия которого размещена на сайте Росавиации.

По данным отрытых источников, FlyEgypt — основанная в 2014 году египетская авиакомпания, выполняющая низкобюджетные и чартерные рейсы с 2015 года.

РФ запретила рейсы в курортные города Египта в 2015 году после взрыва в небе над Синайским полуостровом самолета "Когалымавиа" — на нем туристы возвращались из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Сейчас выполняются только регулярные рейсы в Каир, из которого туристы добираются до курортов на автомобилях и автобусах.

В апреле этого года президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдельфаттах ас-Сиси договорились о возобновлении туристических чартеров, но конкретные сроки не назывались. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в конце июня говорил, что это может произойти в ближайшее время: идет досогласование технических вопросов, говорил он.