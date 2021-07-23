"Утверждены границы территории и предмет охраны объекта культурного наследия. Разработанная проектная документация получила положительное заключение министерства культуры России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что зона охраны обеспечит сохранение памятника в его исторической среде.

Памятник истории и архитектуры XVIII века был возведен турками в 1782-1783 годах в ходе реконструкции фортификационных сооружений Анапы. Крепость получила мощные стены, бастионы и ворота, снаружи была окружена глубоким рвом и валом.

Внутри крепости имелись постоялый двор, магазины, базар, казармы, мечети, бани, библиотека, многочисленные лавки и кофейни, десятки колодцев.

В 1829 году Анапа окончательно отошла Российской империи. Однако стены и башни крепости в ходе военных действий были практически разрушены.

"Русские ворота" — единственный элемент оборонительных сооружений турецкой крепости, сохранившийся до наших дней. Перед воротами в 1854 году на каменных постаментах были установлены исторические пушки.