"Учитывая эпидемиологическую ситуацию, департаментом культуры Воронежской области было принято решение об отмене таких фестивалей, как "Раменье-Опера" и "Ночь в Дивногорье", — говорится в сообщении.

Музыкальный оперный фестиваль "Раменье-опера" должен был пройти в дворцовом комплексе Ольденбургских в Рамони 28 и 29 августа.

Традиционный фестиваль "Ночь в Дивногорье" ранее переносили с 19 июня на 21 августа.

В 2020 году оба фестиваля также не проводили из-за пандемии.

Ранее сообщалось, что рок-фестиваль "Чернозем-2021", который планировалось проводить с 13 по 15 августа в Сити-парке "Град" с ожидаемым количеством участков ежедневно по 10 тыс. человек, перенесли из-за коронавирусу на 24-26 сентября.

По данным на 23 июля, в Воронежской области зарегистрировано 100 тыс. 186 случаев COVID-19, в том числе за сутки — 468.