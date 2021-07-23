"Предлагается вернуть ПЦР-тест при заселении. Как это делается сейчас в большинстве стран, после заселения делаешь ПЦР-тестирование, до получения результата находишься в номере — обычно это сутки", — сказал Развожаев на заседании севастопольского оперштаба.

"Это, естественно, платно, это ложится на гостя. Никто не мешает показать сертификат о вакцинировании — государство дает ему возможность бесплатно получить вакцину или справку о наличии антител. Если планируешь поездку без этих документов, надо запланировать дополнительные расходы на тестирование", — отметил губернатор.

Он уточнил, что должен быть "двойной контроль": заехать можно с отрицательным ПЦР, сделанным за 72 часа до путешествия в Севастополь, по приезду придется сдать второй тест.

С середины июля гостиницы города принимали только привитых или переболевших туристов с антителами. Вернуть возможность заселения по ПЦР-тестам просили представители туротрасли.

В Севастополе с 17 марта 2020 года из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Очередная волна ограничений началась в июне текущего года. COVID-19 подтвержден в регионе почти у 19,5 тыс. человек, 816 пациентов умерли, привиты около 113 тыс. жителей.