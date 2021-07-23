"На авиафоруме МАКС-2021 мы представляем не только испытанные временем и рынком разработки, но и актуальное решение по обеспечению безопасности, в том числе в аэропортах", — сказал первый заместитель генерального директора "Швабе" — директор по производству и промышленной политике Вадим Калюгин, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы холдинга, распространенном на авиасалоне.

По его словам, опытный образец "Сапфир-ИР6550" уже прошёл апробацию, а АО "Московский завод Сапфир" получило лицензию Роспотребнадзора на работу с источниками ионизирующего излучения".

Сообщается, что за одну операцию система может просканировать отправления весом до 160 кг, и при этом не нужно даже вскрывать сумки и конверты. Это расширяет и выводит полезный эффект разработки за пределы обеспечения безопасности — так значительно снижается время досмотра.

"По основным техническим показателям "Сапфир-ИР6550" не уступает оборудованию мировых производителей, при этом выгоднее в цене. В числе ключевых особенностей данной модели интроскопа — высокое разрешение и автоматическая сигнализация при обнаружении материала высокой плотности", — сказано в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что новая система для досмотра багажа позволит не только снизить уровень террористической угрозы в аэропортах, на вокзалах и пунктах пограничного контроля, но также увеличить скорость прохождения досмотра.