"Управлением Роспотребнадзора по Московской области (...) выдано 47 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В нем уточняется, что нормам для безопасного отдыха соответствуют водоёмы в Шатуре, Егорьевске, Талдоме, Дмитрове, Дубне, Истре, Солнечногорске, Клину, Луховицах, Зарайске, Коломне, Озёрах, Фрязино, Серебряных Прудах, Электростали, Павловском Посаде, Орехово-Зуево, Мытищах, Краснознаменске, Одинцово, Рузе.

Заключение о несоответствии санитарно-эпидемиологическим нормам выдано Роспотребнадзором на использование водного объекта в Ступино, который находится в посёлке Белопесоцкий.

Всего специалистами были исследованы 172 пробы воды водоемов по санитарно-химическим показателям, из них 44 пробы не соответствовали гигиеническим нормативам, при этом все исследованные пробы воды водоемов по паразитологическим показателям соответствовали гигиеническим нормативам.