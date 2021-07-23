Фото: турпортал Владимирской области

«Мы разрабатываем по Гороховцу и по Мурому две отдельные подпрограммы развития, учитывающие все аспекты, связанные с приемом туристов. Это инженерная инфраструктура, дорожная инфраструктура, освещение, таблички, размещение в гостиницах, инста-точки, ресторанная сеть, вопросы размещения за пределами населенных пунктов, которые связаны, в том числе, с обеспечивающей инфраструктурой, инфраструктура набережных на закрытых и открытых водоемах», — рассказал он.

После завершения этой работы, по словам Ремиги, оба города войдут в туристическую маршрутную сеть на территории Владимирской области. Это, в свою очередь, позволит им привлекать инвестиции в развитие инфраструктуры в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства.

«Регионы могут стать участниками национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», привлечь средства, начиная от технического планирования земельных участков и заканчивая инфраструктурными кредитами под гостиницы либо инвестициями в гостиницы в одном случае – когда регион представляет маршрутную туристическую сеть и защищает эти маршруты на коллегии в Ростуризме. После этого ведомство принимает решение о включении того или иного объекта из этой маршрутной сети в нацпроект», — пояснил замгубернатора.

Он подчеркнул, что непосредственно разработкой туристических маршрутов будут заниматься туроператоры, с которыми администрация области планирует активно сотрудничать.

По данным властей региона, Муром в 2020 году принял 143 тыс. экскурсантов и туристов, Гороховец – 42 тыс.