«Парковки — отдельная тема: сейчас в час пик, когда огромное количество туристов приезжают на выходные, город становится не проезжаемым и не проходимым из-за того, что машины стоят где попало. Это, конечно, беда для исторического города, особенно центра города. Мы прорабатываем сейчас несколько выносных парковок с общим объемом размещения в городе и за городом 2,5 тыс. машиномест. Выносные парковки, как предполагается, будут оборудованы по типу кемпингов, чтобы определенное количество автомобилей могли получать воду, доступ к санузлам, душевым. То есть, пул услуг, необходимых для автотуристов», — сказал он.

По словам Ремиги, все парковочные места на выходные внутри города будут платными, причем стоимость будет довольно высокая, с почасовой оплатой. Гости города смогут оставлять машины либо внутри гостиничного комплекса, если там проживают, либо на выносных парковках, которые будут тоже охраняемые и платные, но оплата будет в разы ниже.

Как пояснил замгубернатора, концепция развития Суздаля предполагает, что это город не для автомобилей, а для пеших прогулок. В связи с этим в городе активно благоустраиваются пешеходные зоны, парки. В частности, глобальное благоустройство предстоит парку 950-летия города, который занимает 17 гектар. Будут преображены и другие скверы.

Ремига рассказал, что в 2021 году администрация Владимирской области выделила на благоустройство города дополнительно 250 млн рублей, которые пойдут на создание парковок, благоустройство скверов и других пешеходных зон, освещение. Работы должны быть завершены к 2024 году, когда город будет отмечать тысячелетний юбилей. Ежегодно Суздаль принимает около 900 тыс. туристов.