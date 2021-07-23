"Экспонаты выставки позволят показать богатейшую палитру оттенков красного цвета, которые варьировали от нежных бледно-розовых до пурпурно-фиолетовых, что достигалось в домашних условиях мастерским окрашиванием материала корнем марены. Среди покупных тканей особо ценилось красное сукно", — говорится в сообщении.

Разделы выставки освещают разные сферы культуры туркмен. Посетители узнают о специфике использования красного цвета в контексте детского и свадебного комплексов, убранства юрты.

На выставке будут представлены знаменитые туркменские ковры и ковровые изделия — дверные занавесы, торбы и сумки, полосы для крепления юрты. Петербуржцам покажут костюмные комплексы и отдельные предметы одежды, среди которых находятся редкие и уникальные образцы XIX века.