"Наш бюджетный прогноз на этот год, который был изначально, — он на 27,5 млн пассажиров. Сейчас он корректирует нас до 29 млн. Но мы очень надеемся, что при открытии Египта в октябре-ноябре этот прогноз скорректируется в еще более положительную сторону", — сказал Никулин журналистам в пятницу.

Тем не менее, официальный прогноз "Шереметьево" на этот год остаётся на уровне 27,5 млн, добавил он. В сравнении с показателем "ковидного" 2020-го это больше на 40%, относительно допандемийного 2019-го — меньше на 45%.

"Шереметьево" — крупнейший аэропорт РФ. Основная базовая авиакомпания — "Аэрофлот" (MOEX: AFLT). Аэропорт контролирует ООО "Шереметьево холдинг" (66,06%): эта компания принадлежит кипрской TPS Avia Holding, в которой 65,22% у траста, действующего в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% — у Аркадия Ротенберга. Росимущество владеет 30,46% аэропорта, 2,43% — у "Аэрофлота", 1,05% — у менеджмента МАШ.