"Е — в этом году точно нет. Мы и С не планировали открывать в этом году, но видим, что перевозки возобновляются, "международка" полетела. Хотя мы надеялись, что и Европа откроется раньше, но вы видите, какая ситуация в мире сейчас. Надеемся на обоюдное признание вакцин в мире", — сказал Никулин журналистам.

Как сообщалось, в пятницу "Шереметьево" возобновляет работу международного терминала С, также закрытого весной прошлого года на фоне решения правительства ограничить авиасообщение с другими странами. Параллельно тогда был закрыт международный терминал D. Внутренние рейсы после этого обслуживались через B, международные, которыми россияне возвращались из-за границы, — через F.

В июле прошлого года, перед тем как РФ объявила о возобновлении рейсов в города Турции, Лондон и Занзибар, "Шереметьево" открыло D. Терминал E по-прежнему остается закрытым.

"Шереметьево" — крупнейший аэропорт РФ. Основная базовая авиакомпания — "Аэрофлот"