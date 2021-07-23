На выставке, подготовленной совместно с Центральным военно-морским музеем, будут представлены более 150 подлинных музейных предметов. Посетители увидят произведения изобразительного искусства — живопись, графика, скульптура в сочетании с плакатами, документами, макетами военных кораблей, образцами военно-морской формы, а также фотографиями, открытками и видеоматериалами.

Традиция проведения морских парадов в Петербурге восходит к петровскому времени. Первый парад состоялся на Неве 9 сентября 1714 года в честь победы русского флота при Гангуте (27 июля 1714 года).

Со временем морской парад, первоначально проводившийся в честь военных побед и памяти о них, постепенно превращался в демонстрацию все возрастающей мощи флота, его готовности к защите Отечества от внешней угрозы.