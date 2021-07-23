"В Нальчике находится дежурная бригада медицины катастроф, которая доставит третьего пострадавшего в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России в количестве 17 человек и три единицы техники, а также спасательный отряд "Лидер" в составе трех человек и одной единицы техники.

Как сообщалось, накануне вечером поступила информация о том, что в Черекском ущелье Кабардино-Балкарии под камнепад попала туристическая группа из Москвы в составе восьми человек, три человека получили травмы разной степени тяжести.