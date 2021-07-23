В этот день в столице Японии пройдет торжественная церемония открытия Олимпиады. Однако квалификационные соревнования в ряде дисциплин начались уже 21 июля.

Изначально Игры должны были состояться в прошлом году, но они были перенесены из-за пандемии коронавируса. По той же причине соревнования пройдут с существенными ограничениями. В первую очередь это коснется зрителей, они не смогут присутствовать на трибунах.

Сообщалось, что в Японии отмечается серьезный рост заболеваемости среди молодых людей, которые не прошли вакцинацию.

При этом в Токио до 22 августа действует режим чрезвычайной ситуации, на этот период приходятся Олимпийские игры, завершающиеся 8 августа. Болельщикам запрещено посещать все спортивные мероприятия в районе Токио, небольшие группы зрителей допустят только на избранные объекты.

Между тем, в Японии полностью вакцинированы от коронавируса примерно 23% населения: несмотря на рост темпов вакцинации, считается, что этот уровень иммунизации недостаточен для защиты населения от вируса. Правительство и премьер-министр Японии Йосихидэ Суги были подвергнуты критике за то, что поставили проведение Олимпийских игр превыше здоровья населения.

В преддверии старта ОИ в столице Японии проходила сессия МОК, в рамках которой были приняты ряд решений. В частности, постоянное олимпийское признание получила Международная федерация самбо (ФИАС), представляющая вид спорта, который зародился в СССР. Кроме того, была выбрана столица летней Олимпиада-2032, ею стал австралийский Брисбен.

На Играх в Токио будут задействованы новые дисциплины: серфинг, каратэ, скейтбординг, спортивное скалолазание, брейк-данс.