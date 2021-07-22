«Турист по имени Стив Керри вместе со своей девушкой незадолго до вспышки коронавируса в Мельбурне забронировал номер на Airbnb в одной небольшой гостинице на юго-востоке Австралии. Владелица отеля числилась на сервисе по бронированию в статусе «суперхозяйка», что означает радушие и гостеприимство с ее стороны по отношению к своим постояльцам», — пишет издание.

Как отмечает The Guardian, перед заселением владелица уточнила у пары, делали ли они прививку от COVID-19. Узнав, что гости уже получили по одной дозе вакцины, она отказалась предоставлять им номер, так как, по ее мнению, вакцинированные люди заражены вирусом и могут его передавать другим.

«Я не принимаю гостей с прививкой от коронавируса из-за информации о побочных действиях вакцины. Вирус будет передаваться от вакцинированных непривитым постояльцам, и они заболеют или будут чувствовать недомогание. Боюсь, в настоящее время я не готова пойти на такой эксперимент и не могу рисковать другими гостями», — написала она путешественнику.

В свою очередь, Керри сообщил об этой проблеме в Airbnb, но сотрудник службы поддержки сказал ему, что в условиях и положениях сервиса нет такой информации, что хозяин гостиницы не имеет права отказать в заселении вакцинированным от ковида туристам.

После того, как The Guardian Australia связалась с Airbnb, компания заявила, что рассмотрела этот вопрос и приостановила возможность бронирования этого отеля.

