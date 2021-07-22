"Проспект станет более удобным для жителей и гостей края. Современная инфраструктура поможет привлечь еще больше туристов", — приводятся в сообщении слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина на заседании правительства в четверг.

На реконструкцию проспекта из резервного фонда правительства РФ предлагается направить более 530 млн рублей. Как отметил министр экономического развития России Максим Решетников, окончательное завершение работ запланировано к концу этого года. Проект станет частью туристско-рекреационного кластера, который охватит центральные улицы города — Вокзальную, Герцена, Ходжаева, Шаляпина и новый сквер на проспекте Дзержинского. На бульваре протяженностью около полутора километров обустроят пешеходную зону с фонтанами, клумбами, скамейками, бюветами с минеральной водой, ротондами, галереями, скверами. Финансирование проекта запланировано в рамках госпрограммы по развитию СКФО.