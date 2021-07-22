«Пляжи курорта останутся закрытыми для купания на время действия штормового предупреждения. На пляжных территориях дежурят спасатели, которые предупреждают туристов о запрете на купание в море во время шторма», — говорится в сообщении.

Штормовое предупреждение действует до конца суток 23 июля. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи соблюдать все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

Синоптики предупреждали о сильных дождях на территории курорта, а также об опасности формирования смерчей над морем.

По данным администрации, все городские службы переведены на усиленный режим работы.

Ранее сообщалось, что в Сочи с 22 июля объявлено штормовое предупреждение.