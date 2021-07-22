"В связи с неблагоприятными погодными условиями пассажирские катера и паром временно не осуществляют движение через бухту. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры организовывает работу компенсационных автобусов", — отметили в пресс-службе.

Паром и пассажирские катера соединяют южную сторону Севастополя, где находится центр города с основной инфраструктурой, и северной, где развит пляжный отдых и находятся спальные районы. На четверг в городе федерального значения объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и ветра с порывами до 25 метров в секунду.